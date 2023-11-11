Коварный кусь! Царапины от кошек реально опасны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила эпидемиолог, руководитель направления эпидемиологической безопасности Департамента качества и безопасности медицинской деятельности группы компаний «Медскан» Оксана Чикина.

Опасность для человека представляет бактерия бартонелла Хенсели. Домашние кошки могут заразиться ей от блох и передать хозяину через царапину или укус, отметила специалист. Особенно в зоне риска находятся люди с ослабленными иммунитетом. Возбудитель проникает в кровь и распространяется по всему организму, вызывая воспаление и поражая лимфоузлы.

«Инкубационный период продолжается от 3 до 18 дней, а иногда и больше. Пациенты в этот период не испытывают никаких симптомов. Лимфатические узлы могут оставаться увеличенными до 28 недель», — сказала Чикина. Во время заболевания обычно поднимается температура до 38-40 градусов, теряется аппетит, ощущается недомогание, а на месте укуса или царапины формируется красное и плотное пятно.

В целях профилактики питомцам следует регулярно обрезать ногти, обрабатывать их от блох, избегать контакта с бездомными животными, не разрешать зализывать открытые раны на теле человека, при укусе или царапине промыть место водой и продезинфицировать, а после игры мыть руки с мылом.

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