Давление и мигрень? Коварная побочка любимого напитка

О коварной побочке любимого напитка россиян рассказала диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в интервью радио Sputnik. Она напомнила, что кофеина в чае в четыре раза больше, чем в кофе.

«Обычно природный кофеин переносится очень хорошо. Но есть люди с особой чувствительностью к нему. У них кофеин может вызывать боли в животе и диарею. У кого-то может начаться мигрень, повыситься давление, появиться тахикардия», — предупредила эксперт.

Даже тем, кто хорошо переносит кофеин, следует отказаться от употребления чая в позднее время, так как могут возникнуть проблемы со сном, добавила Бережная.

Лучшее время для этого напитка — первая половина дня, но не сразу после еды: в чае содержатся дубящие вещества, они нарушают переваривание некоторых продуктов и мешают усваивать витамины из них, объяснила диетолог.

Ранее диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, как употреблять макароны с пользой.