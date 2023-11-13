«Я не чувствую эту цифру» Ковальчук раскрыла секреты счастливой жизни после 40 лет

Секреты счастливой жизни после 40 лет раскрыла певица Юлия Ковальчук. Ее цитирует «СтарХит».

«Хочу донести информацию до многих девушек, которые живут со странным ощущением депрессии, когда слышат цифру 40. Могу вам честно сказать: я не чувствую эту цифру! И вы не будете ее чувствовать, если все для этого обустроите вокруг себя правильным образом», — заявила артистка.

Ковальчук уверена: любой женщине для счастья после 40 нужен достойный мужчина рядом и проверенные друзья. По возможности, она рекомендует родить детей, которые дадут возможность «быть все время маленькой, быстрой и юркой».

«Это классный возраст! Это фантастическая, мудрая осознанность, четкое понимание себя в мире, понимание своей свободы и своих желаний, период, когда ты ни от кого не зависишь, кроме своих близких», — считает певица, 12 ноября отметившая 41-летие.

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