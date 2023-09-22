52-летний Стас Костюшкин показал пресс и восхитил россиян

52-летний певец Стас Костюшкин показал пресс и восхитил россиян в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Артист позировал с голым торсом в раздевалке тренажерного зала. Из одежды на нем были спортивные штаны черного цвета.

«Вы в идеальной форме», «Тело просто шикарное. Это результат огромной работы», «Красивый мужчина», «Супер. Огонь», «Настоящий Кен», «В отличной форме», «Крутой», «Мне бы такой пресс», «Вы класс», «Красавчик», — написали поклонники.