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20:27, 22 сентября 2023
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52-летний Стас Костюшкин показал пресс и восхитил россиян

52-летний Стас Костюшкин показал пресс и восхитил россиян

© Фото: @stas_kostyushkin_official

52-летний певец Стас Костюшкин показал пресс и восхитил россиян в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Артист позировал с голым торсом в раздевалке тренажерного зала. Из одежды на нем были спортивные штаны черного цвета.

«Вы в идеальной форме», «Тело просто шикарное. Это результат огромной работы», «Красивый мужчина», «Супер. Огонь», «Настоящий Кен», «В отличной форме», «Крутой», «Мне бы такой пресс», «Вы класс», «Красавчик», — написали поклонники.

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