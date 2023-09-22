20:27, 22 сентября 2023
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52-летний Стас Костюшкин показал пресс и восхитил россиян
© Фото: @stas_kostyushkin_official
52-летний певец Стас Костюшкин показал пресс и восхитил россиян в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
Артист позировал с голым торсом в раздевалке тренажерного зала. Из одежды на нем были спортивные штаны черного цвета.
«Вы в идеальной форме», «Тело просто шикарное. Это результат огромной работы», «Красивый мужчина», «Супер. Огонь», «Настоящий Кен», «В отличной форме», «Крутой», «Мне бы такой пресс», «Вы класс», «Красавчик», — написали поклонники.