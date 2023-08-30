Костомаров в протезах записал видео тренировки на велотренажере

Видео тренировки в протезах записал фигурист Роман Костомаров. Ролик он опубликовал в личном Telegram-аккаунте.

«На спорте», — написал он. На кадрах запечатлено, как спортсмен занимаетсяся на велотренажере в спортзале с видом на море.

«Красивый и сильный мужчина», «Как рады видеть вашу улыбку, Роман», «Мужчина с Большой Буквы», «Молодец! Вы очень сильный духом», «Вы фантастический человек», «Ты всем мужикам пример!», «Красавчик», «Вы настоящий мужчина», «Какой красавчик», — написали поклонники.