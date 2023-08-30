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22:03, 30 августа 2023
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Костомаров в протезах записал видео тренировки на велотренажере

Костомаров в протезах записал видео тренировки на велотренажере

© Кадр: Telegram-канал Романа Костомарова

Видео тренировки в протезах записал фигурист Роман Костомаров. Ролик он опубликовал в личном Telegram-аккаунте.

«На спорте», — написал он. На кадрах запечатлено, как спортсмен занимаетсяся на велотренажере в спортзале с видом на море.

«Красивый и сильный мужчина», «Как рады видеть вашу улыбку, Роман», «Мужчина с Большой Буквы», «Молодец! Вы очень сильный духом», «Вы фантастический человек», «Ты всем мужикам пример!», «Красавчик», «Вы настоящий мужчина», «Какой красавчик», — написали поклонники.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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