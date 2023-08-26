14:01, 26 августа 2023
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Костомаров записал обращение к поклонникам
Видеообращение к поклонникам записал фигурист Роман Костомаров. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
В ролике олимпийский чемпион вместе с супругой, фигуристкой Оксаной Домниной поблагодарили зрителей за поддержку. «Спасибо вам огромное, мы все читаем и видим. Огромная благодарность за ваши теплые слова и пожелания», — сказала Домнина.
На данный момент чета находится в Сочи. Незадолго до публикации видео Костомаров впервые вышел на лед в протезах во время выступления жены на гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви».