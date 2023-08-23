14:31, 23 августа 2023
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Костомаров впервые вышел на лед с протезами и попал на видео
© Кадр: Telegram-канал SHOT
Первый выход фигуриста Романа Костомарова на лед с протезами попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.
Олимпийский чемпион появился на льду вместе со своей супругой Оксаной Домниной. Он вышел к зрителям в конце ее номера на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» на арене «Айсберг» в Сочи. Фигурист был встречен овациями.
Олимпийского чемпиона госпитализировали в январе 2023 года в тяжелом состоянии. Он перенес некроз, два инсульта, ампутацию обеих стоп и пальцев рук. После выписки из больницы Костомаров начал тренировки с протезами.