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14:31, 23 августа 2023
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Костомаров впервые вышел на лед с протезами и попал на видео

Костомаров впервые вышел на лед с протезами и попал на видео

© Кадр: Telegram-канал SHOT

Первый выход фигуриста Романа Костомарова на лед с протезами попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.

Олимпийский чемпион появился на льду вместе со своей супругой Оксаной Домниной. Он вышел к зрителям в конце ее номера на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» на арене «Айсберг» в Сочи. Фигурист был встречен овациями.

Олимпийского чемпиона госпитализировали в январе 2023 года в тяжелом состоянии. Он перенес некроз, два инсульта, ампутацию обеих стоп и пальцев рук. После выписки из больницы Костомаров начал тренировки с протезами.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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