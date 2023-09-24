Костомаров раскрыл подробности начала своей болезни

Подробности начала своей болезни раскрыл в эфире шоу «Секрет на миллион» фигурист Роман Костомаров.

Его жена, фигуристка Оксана Домнина, сильно заболела накануне Нового года. В новогоднюю ночь температура ее тела достигла 39,5 градуса.

«Со временем ей становилось лучше, но постоянный близкий контакт… Вероятно, я заразился», — предположил спортсмен.

Несмотря на подозрения, Костомаров пошел с друзьями в баню, где залез в прорубь после парения. По дороге домой у него начался сильный кашель. Фигурист вызвал скорую.

«Сделали мазки, послушали — все нормально. Но сказали, что надо ехать в больницу, чтобы провести обследование. Я помню палату, где лежит много людей. Дальше ничего не помню», — рассказал он.

О госпитализации Костомарова стало известно в начале января. Он попал в реанимацию с пневмонией, врачи подключили его к аппарату ИВЛ. В процессе лечения спортсмену ампутировали обе стопы и кисти рук и установили протезы. В больнице Костомаров провел около пяти месяцев.