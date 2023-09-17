Костомаров показал чеканку мяча в протезах на видео

Фигурист Роман Костомаров на видео показал чеканку мяча в протезах на ногах. Роликом он поделился на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Разминка перед шоу. Скоро мой выход на лед», — подписал он публикацию.

На кадрах спортсмен вместе с несколькими мужчинами играет в мяч, отбивая его протезами.

«Я восхищаюсь! Вот, что значит олимпийский характер», «Чемпион в полном смысле этого слова», «Роман, вы умничка», «Если бы у меня был кумир, это были бы вы, Роман», «Роман, вы гордость и пример силы духа!» — прокомментировали юзеры.