Костомаров рассказал о пластической операции

О предстоящей пластической операции рассказал фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров на форуме Innofood в Сочи. Его словам цитирует РИА Новости.

«С левой рукой в ближайшее время должна быть операция, должны все-таки закрыть рану, что-то почистить, плюс сделать какую-то пластику, чтобы фаланга пальца большого функционировала и могла помогать в жизни, поэтому, возможно, будет еще пластическая операция», — рассказал спортсмен о конечности, которая пока не снабжена протезом.

Костомаров заявил, что у него есть желание поддерживать себя в форме, но своей вершины в спорте он уже достиг. Фигурист планирует протестировать новые коньки, для этого ему необходимо подготовить стопу. «Никогда я так кататься не буду, как я раньше, но выйти на лед и порадовать зрителей надеюсь», — сказал Костомаров.