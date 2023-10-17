Костомаров раскрыл слова жены, которые помогли ему выжить

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров раскрыл слова жены, фигуристки Оксаны Домниной, которые помогли ему выжить. Спортсмена цитирует интернет-издание «А теперь внимание!»

«Оксана поддерживала меня в больнице с самого первого дня, ее туда пускали. Поддерживала ее любовь и слова "Верь в себя" и "Мы пройдем этот путь вместе"», — рассказал Костомаров, подчеркнув, что призывы супруги сыграли ключевую роль в его победе над болезнью.

Костомаров был госпитализирован в январе 2023 года с пневмонией и гриппом. Спортсмен длительное время находился в тяжелом состоянии. У Костомарова началось отмирание тканей, врачи ампутировали ему обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки и несколько пальцев левой.

Ранее Костомаров сел за руль автомобиля и восхитил пользователей сети.