Люди
11:34, 17 октября 2023
1 мин.

Костомаров раскрыл слова жены, которые помогли ему выжить

Костомаров раскрыл слова жены, которые помогли ему выжить

© Кадр: @romankostomarovkrs

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров раскрыл слова жены, фигуристки Оксаны Домниной, которые помогли ему выжить. Спортсмена цитирует интернет-издание «А теперь внимание!»

«Оксана поддерживала меня в больнице с самого первого дня, ее туда пускали. Поддерживала ее любовь и слова "Верь в себя" и "Мы пройдем этот путь вместе"», — рассказал Костомаров, подчеркнув, что призывы супруги сыграли ключевую роль в его победе над болезнью.

Костомаров был госпитализирован в январе 2023 года с пневмонией и гриппом. Спортсмен длительное время находился в тяжелом состоянии. У Костомарова началось отмирание тканей, врачи ампутировали ему обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки и несколько пальцев левой.

Ранее Костомаров сел за руль автомобиля и восхитил пользователей сети.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.