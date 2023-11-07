«Могу почистить зубы» Как Костомаров учится жить по-новому

Подробности своей ежедневной рутины после ампутации конечностей раскрыл олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров. Его слова приводит издание Sport24. Спортсмен учится жить по-новому.

«Сейчас я уже сам могу почистить зубы. К тренировкам в зале я адаптировался, но в быту не могу закрывать и открывать двери, с ложкой управляться», — поделился спортсмен. Он также добавил, что ему пока трудно привыкнуть к выполнению обыденных дел, однако он прикладывает к этому максимум усилий.

Фигурист также выразил надежду, что протезы в скором времени усовершенствуют и они станут более функциональными.

Ранее Роман Костомаров показал свои тренировки в бассейне на видео.