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17:00, 07 ноября 2023
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«Могу почистить зубы» Как Костомаров учится жить по-новому

«Могу почистить зубы» Как Костомаров учится жить по-новому

© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Подробности своей ежедневной рутины после ампутации конечностей раскрыл олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров. Его слова приводит издание Sport24. Спортсмен учится жить по-новому.

«Сейчас я уже сам могу почистить зубы. К тренировкам в зале я адаптировался, но в быту не могу закрывать и открывать двери, с ложкой управляться», — поделился спортсмен. Он также добавил, что ему пока трудно привыкнуть к выполнению обыденных дел, однако он прикладывает к этому максимум усилий.

Фигурист также выразил надежду, что протезы в скором времени усовершенствуют и они станут более функциональными.

Ранее Роман Костомаров показал свои тренировки в бассейне на видео.

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