Сейчас вырвет! В четвертый раз беременная Костенко поделилась лайфхаками от токсикоза

Сейчас вырвет! Лайфхаки от токсикоза опубликовала в своем Telegram-канале модель и блогер Анастасия Костенко. Она уже воспитывает дочерей Милану и Еву, сына Алексея, а сейчас беременна четвертым ребенком.

«Сегодня ровно 24 неделя беременности. Чувствую себя прекрасно! Самый долгий и нудный токсикоз ушел, и меня больше не укачивает в машине, и даже не раздражает парфюм. Хотя предыдущие беременности воротило до самых родов и несколько месяцев после», — поделилась своим опытом знаменитость.

По словам Костенко, облегчить токсикоз ей помогали газированная минеральная вода с лимоном, фреш из апельсина, лимона и лайма, мятный чай, черный чай с натертым имбирем или оригинальная Coca-Cola, зубная паста для беременных. Чтобы не укачивало в машине, она использовала освежающий спрей для рта, кислые мандарины, мятные конфеты и леденцы.

Модель предупредила будущих матерей, что витамины лучше принимать во время еды, поскольку при сильном токсикозе после еды они могут спровоцировать рвоту.

Ранее беременная Костенко засветила свои формы. Поклонники в шоке!