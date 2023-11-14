Коронавирус опять наступает! Какие опасные симптомы указывают на заражение?

Коронавирус опять наступает! О том, какие опасные симптомы указывают на заражение, «Ленте.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков. Он предупредил россиян о распространении новых штаммов «эриус» и «пирола».

«Если есть коронавирусная инфекция, то самыми опасными будут симптомы, свидетельствующие о возможном переходе заболевания в среднетяжелую или тяжелую форму. Например, это одышка», — сказал эксперт.

Кроме того, опасны сатурация меньше 93 процентов и нарушения сознания, которые проявляются обычно в виде оглушенности, сонливости, слабости и потери интереса к деятельности, отметил Крючков.

Еще одним тревожным симптомом иммунолог назвал с трудом сбивающуюся на протяжении нескольких дней температуру тела выше 39 градусов. Он также предупредил об опасности посинения носогубного треугольника и резких выраженных болях в животе и голове. Два последних признака могут указывать на тромбоз.

Ранее сообщалось, что москвичи привезли новый вирус из-за границы.