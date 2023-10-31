Королевский пробег. Старое авто Елизаветы II продают по цене однушки в Москве

Старое авто королевы Елизаветы II выставили на аукционе в Великобритании. Личный Range Rover покойной монаршей особы продадут по цене однушки в Москве.

Ориентировочная цена машины — 50-60 тысяч фунтов, указано в карточке лота. Автомобиль эксплуатировался 19 лет, его пробег составляет более 100 тысяч миль.

«Оставаясь в отличном состоянии и имея подтвержденное королевское право собственности, этот Range Rover всегда выделялся и будет выделяться из толпы», — говорится в описании. Торги пройдут 11 ноября в городе Бирмингем.

Самая недорогая однокомнатная квартира в Москве в пешей доступности от метро стоит 7,1 миллиона рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы». Эта сумма соответствует 60 тысячам фунтов.

Ранее стало известно, на каком автомобиле будет передвигаться итальянская актриса Орнелла Мути в свой ближайший приезд в Москву.