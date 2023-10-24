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04:25, 24 октября 2023
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Контроль над стрессом: диетолог посоветовала продукт при перегрузках

Контроль над стрессом: диетолог посоветовала продукт при перегрузках

© Фото: Unsplash

Продукт, который поможет при стрессах и перегрузках, в беседе с НСН назвала профессор ФМБА России, врач-диетолог Маргарита Королева.

Специалист рассказала, что в стрессовых ситуациях следует есть больше рыбы из северных морей. В ней присутствуют белок и минеральные вещества, которые предотвращают процессы воспаления в организме.

«Это поможет взять стресс под контроль. Еще лучше — рыбий жир, именно из этого вида рыб, с хорошим уровнем жирных кислот. Эти кислоты поддерживают здоровье липидной мантии каждой клетки организма», — пояснила эксперт.

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