«Кому нужен старый и дряхлый?» Сваха Сябитова раскритиковала женихов 50+

«Кому нужен старый и дряхлый?» Главная сваха страны и телеведущая Роза Сябитова в личном Telegram-канале раскритиковала женихов в возрасте 50+.

«Чаще всего это далеко не [французский актер, секс-символ 1960-1970-х годов] Ален Делон. У нас мужское население и в молодости не ухаживает за собой, а в таком возрасте тем более. Дешевая стрижка, одежда удобная, потом не пахнет, уже спасибо. Желтые пальцы, выпирающий живот, несвежее дыхание и одышка, так как курит и выпивает», — написала знаменитость.

Сябитова отметила, что, если мужчина в этом возрасте одинок, значит у него нет денег, поскольку их забрали бывшие жены или все ушло на алименты. Такому жениху, по ее мнению, не нужны атрибуты комфортной и роскошной жизни, а супруга нужна для того, чтобы ухаживать за ним и облегчать его старость.

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