Комик Зоя Яровицына назвала главное преимущество Москвы

Главное преимущество жизни в Москве назвала в беседе с «Москвич MAG» звезда шоу «Comedy Баттл», известный комик Зоя Яровицына. По ее словам, столицу от других крупных городов отличает круглосуточный сервис.

По ее словам, в Москве и днем, и ночью доступны услуги салонов красоты, покупки еды, вещей и даже вызова слесаря на дом.

Яровицына уверена, что этот город предоставляет безграничные возможности для развития. Именно здесь у нее появилось ощущение, что в жизни нет ничего невозможного.