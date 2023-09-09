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09:56, 09 сентября 2023
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Комик Зоя Яровицына назвала главное преимущество Москвы

Комик Зоя Яровицына назвала главное преимущество Москвы

© Фото: Unsplash

Главное преимущество жизни в Москве назвала в беседе с «Москвич MAG» звезда шоу «Comedy Баттл», известный комик Зоя Яровицына. По ее словам, столицу от других крупных городов отличает круглосуточный сервис.

По ее словам, в Москве и днем, и ночью доступны услуги салонов красоты, покупки еды, вещей и даже вызова слесаря на дом.

Яровицына уверена, что этот город предоставляет безграничные возможности для развития. Именно здесь у нее появилось ощущение, что в жизни нет ничего невозможного.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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