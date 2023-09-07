Известный комик оценил умение Ольги Бузовой общаться

Известный комик, резидент Comedy Club Демис Карибидис в шоу блогера Карена Адамяна «Макарена» оценил навыки общения актрисы Ольги Бузовой.

«Оля большая молодец! Она везде. Она может пошутить над собой. Она ироничная, всегда поддерживает разговор, везде участвует. Она самый частый гость в Comedy Club. Потому что с ней нет проблем», — похвалил он телеведущую.

По словам Карибидиса, многие артисты приходят к ним в шоу, садятся в первый ряд, но не могут ни рассказать что-нибудь интересное, ни спеть свои собственные песни. У Бузовой же, по его словам, отлично развиты социальные навыки.

«Оля — открытый человек, она поддерживает любой разговор. Она большой профессионал в этом плане. Она знает, как себя вести в конкретном месте», — сказал комик.