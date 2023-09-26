Комик Комиссаренко ответил на слухи о работе жены в вебкам-бизнесе

На слухи о работе своей жены в вебкам-бизнесе ответил на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) известный комик Слава Комиссаренко. По его словам, о занятости супруги в этой сфере ранее ему было неизвестно.

«Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали», — написал он.

По словам Комиссаренко, во время медового месяца из сообщений в СМИ он узнал, что в прошлом его жена работала вебкам-моделью. Юморист считает, что подобные факты своей биографии стоит добровольно раскрывать партнерам, даже если сделать это непросто.

«Ты женился, а в первую брачную ночь оказалось, что она [президент Белоруссии Александр] Лукашенко?», «Она бывшая вебкам-модель. Ничего ужасного не случилось», «А что тут такого. Она же не из публичного дома, это интернет», «Не вижу ничего плохого в этой профессии. Вижу много плохого во лжи», — прокомментировали юзеры.