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23:30, 03 ноября 2023
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Цвет имеет значение! Доктор Мясников дал советы по выбору безопасной колбасы

Цвет имеет значение! Доктор Мясников дал советы по выбору безопасной колбасы

© Фото: Jez Timms / Unsplash

Советы по выбору безопасной колбасы в магазине дали в новом выпуске программы «О самом главном» известный теледоктор Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев.

Они заявили, что цвет имеет значение: лучше отдавать предпочтение более серому продукту — в таком нет нитрита натрия. А вот жировые вкрапления должны быть не серыми и не желтыми, а обязательно белыми.

Кроме внешнего вида, нужно внимательно рассмотреть упаковку и изучить состав на этикетке. Упаковка должна быть сухой и эластичной, плотно прилегать к батону. В составе колбасы должно быть как можно меньше пищевых добавок и усилителей вкуса — нитритов, нитратов, каррагинана и других.

Ранее Мясников предупредил о серьезной опасности переизбытка соли.

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