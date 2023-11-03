Цвет имеет значение! Доктор Мясников дал советы по выбору безопасной колбасы

Советы по выбору безопасной колбасы в магазине дали в новом выпуске программы «О самом главном» известный теледоктор Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев.

Они заявили, что цвет имеет значение: лучше отдавать предпочтение более серому продукту — в таком нет нитрита натрия. А вот жировые вкрапления должны быть не серыми и не желтыми, а обязательно белыми.

Кроме внешнего вида, нужно внимательно рассмотреть упаковку и изучить состав на этикетке. Упаковка должна быть сухой и эластичной, плотно прилегать к батону. В составе колбасы должно быть как можно меньше пищевых добавок и усилителей вкуса — нитритов, нитратов, каррагинана и других.

Ранее Мясников предупредил о серьезной опасности переизбытка соли.