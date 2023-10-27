Когда придут морозы? Настоящая зима уже совсем близко

Настоящую зиму пообещала жителям Москвы главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. В беседе с «Вечерней Москвой» синоптик отметила, что в ближайшие выходные, 28 и 29 октября, столичных жителей ждут резкое похолодание, сильный ветер и снегопады.

Метеоролог уточнила, что к выходным высота снега составит около 7–10 сантиметров. Температура воздуха будет колебаться в пределах 1–4 градусов мороза днем и ночью.

Однако уже в понедельник, 30 октября, в столичный регион придет потепление, а ко вторнику, 1 ноября, весь выпавший снег полностью растает.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, снега и гололедицы объявили в Москве.