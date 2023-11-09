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07:00, 09 ноября 2023
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«Кофенизм»! Какую опасность скрывает популярный напиток?

«Кофенизм»! Какую опасность скрывает популярный напиток?

© Фото: SnapbyThree MY / Unsplash

Об опасностях, которые скрываются за неконтролируемым употреблением кофе, рассказал Общественной службе новостей рассказал врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров.

«Кофеинизм — входит в Международную классификацию болезней. Это диагноз F15, "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин)"», — напомнил специалист.

По словам врача, человек с такой зависимостью не может полноценно жить без кофе, у него появляется повышенная утомляемость и депрессия. Кроме того, постоянное употребление этого напитка может привести к гипертонии, нарушению сердечного ритма и эрозии в желудке, что заканчивается развитием язвы.

Ранее геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалев призвал россиян максимально ограничить употребление сахара.

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