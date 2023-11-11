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09:30, 11 ноября 2023
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«Не могу прижиться!» Клара Новикова высказалась об эмиграции

«Не могу прижиться!» Клара Новикова высказалась об эмиграции

© Фото: Deda Sasha / Wikimedia Commons

Об эмиграции высказалась в разговоре с MK.RU известная российская юмористка Клара Новикова.

«Я никогда не рассматривала вариант уехать из Москвы. Если бы у меня была такая внутренняя потребность, то, может быть, и поехала бы. Но у меня такой потребности нет, я не могу жить за рубежом. Мне кажется, что я не смогу нигде прижиться», — призналась она.

Ранее об эмиграции и покупке недвижимости за границей высказались бывший зять певицы Аллы Пугачевой, музыкант Владимир Пресняков и его жена Наталья Подольская.

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