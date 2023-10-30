Киркорова спасли врачи скорой. Знаменитому артисту потребовалась экстренная помощь

91-летнего народного артиста Бедроса Киркорова спасли врачи скорой помощи. У отца певца Филиппа Киркорова начался приступ астмы, сообщает Telegram.

Киркоров-старший начал задыхаться. Прибывшие на место врачи оказали ему помощь на месте и порекомендовали записаться на прием к врачу в поликлинику. Ранее знаменитому артисту потребовалась госпитализация из-за проблем с дыханием.

Ранее стало известно о состоянии госпитализированного сына телеведущего Михаила Швыдкого.