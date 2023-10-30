10:35, 30 октября 2023
1 мин.
Киркорова спасли врачи скорой. Знаменитому артисту потребовалась экстренная помощь
© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
91-летнего народного артиста Бедроса Киркорова спасли врачи скорой помощи. У отца певца Филиппа Киркорова начался приступ астмы, сообщает Telegram.
Киркоров-старший начал задыхаться. Прибывшие на место врачи оказали ему помощь на месте и порекомендовали записаться на прием к врачу в поликлинику. Ранее знаменитому артисту потребовалась госпитализация из-за проблем с дыханием.
Ранее стало известно о состоянии госпитализированного сына телеведущего Михаила Швыдкого.