16:18, 12 сентября 2023
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Киркоров снял штаны перед Собчак и разрешил ей потрогать ягодицы
© Кадр: «Осторожно: Собчак» / Youtube
Певец Филипп Киркоров снял штаны перед журналисткой Ксенией Собчак и дал ей потрогать свои ягодицы после пластики. Это произошло на съемках Youtube-шоу «Осторожно: Собчак». Гостем выпуска был известный пластический хирург Тимур Хайдаров, который летом сделал операцию поп-королю российской эстрады.
Фрагмент из нового выпуска опубликовал Telegram-канал «Светский хроник».
В кадре Киркоров снял штаны и, оставшись в нижнем белье, повернулся к Собчак спиной, разрешив ей потрогать его ягодицы. «Это очень все тактильно. Хочется трогать», — прокомментировала журналистка.