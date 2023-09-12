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16:18, 12 сентября 2023
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Киркоров снял штаны перед Собчак и разрешил ей потрогать ягодицы

Киркоров снял штаны перед Собчак и разрешил ей потрогать ягодицы

© Кадр: «Осторожно: Собчак» / Youtube

Певец Филипп Киркоров снял штаны перед журналисткой Ксенией Собчак и дал ей потрогать свои ягодицы после пластики. Это произошло на съемках Youtube-шоу «Осторожно: Собчак». Гостем выпуска был известный пластический хирург Тимур Хайдаров, который летом сделал операцию поп-королю российской эстрады.

Фрагмент из нового выпуска опубликовал Telegram-канал «Светский хроник».

В кадре Киркоров снял штаны и, оставшись в нижнем белье, повернулся к Собчак спиной, разрешив ей потрогать его ягодицы. «Это очень все тактильно. Хочется трогать», — прокомментировала журналистка.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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