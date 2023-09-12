Киркоров снял штаны перед Собчак и разрешил ей потрогать ягодицы

Певец Филипп Киркоров снял штаны перед журналисткой Ксенией Собчак и дал ей потрогать свои ягодицы после пластики. Это произошло на съемках Youtube-шоу «Осторожно: Собчак». Гостем выпуска был известный пластический хирург Тимур Хайдаров, который летом сделал операцию поп-королю российской эстрады.

Фрагмент из нового выпуска опубликовал Telegram-канал «Светский хроник».

В кадре Киркоров снял штаны и, оставшись в нижнем белье, повернулся к Собчак спиной, разрешив ей потрогать его ягодицы. «Это очень все тактильно. Хочется трогать», — прокомментировала журналистка.