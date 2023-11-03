С молотка! За сколько Киркоров купил «Примадонну»?

За сколько певец Филипп Киркоров купил новую картину на благотворительном аукционе в честь нового альбома исполнительницы Люси Чеботиной, стало известно Telegram-каналу Shot.

Выяснилось, что «Примадонна» ушла в личную творческую коллекцию Киркорова с молотка за 700 тысяч рублей. Он также участвовал и в других торгах, но ничего больше не купил, говорится в сообщении.

Ранее были раскрыты цены на выступления звезд российского шоу-бизнеса на корпоративах.