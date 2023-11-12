Сохранит ли Киркоров фигуру? Эндокринолог Павлова высказалась о преображении певца

Сохранит ли певец Филипп Киркоров фигуру? Эндокринолог Павлова высказалась в личном Telegram-канале о преображении певца. Он похудел с 118 до 91 килограмма.

«Казалось бы, все было просто — певцу сделали несколько пластических операций, включая липосакцию. Но лечение было комплексным — это не только работа хирурга, но и эндокринолога, диетолога, возможно, кардиолога, потому что человек все-таки не молод», — сказала врач.

Она отметила, что хирург откачал жир из тела певца и сделал рельеф на животе. Но избавиться от выпирающего из-за внутренного (висцерального) жира живота с помощью липосакции невозможно. Павлова предположила прием препаратов, позволяющих уменьшить объем жировой ткани за счет подавления аппетита и увеличения периода насыщения. Чтобы подкачать мышцы рук и ног, Филиппу самому приходится потеть в спортзале.

По словам эндокринолога, лишние килограммы могут вернуться обратно, если артист перестанет заниматься физкультурой и снова начнет набрасываться на еду.

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