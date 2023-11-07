Люди
11:31, 07 ноября 2023
1 мин.

Киркоров сделал сенсационное признание. Жизнь певца уже не будет прежней!

Киркоров сделал сенсационное признание. Жизнь певца уже не будет прежней!
© Фото: Serge Serebro

Сенсационное признание сделал певец Филипп Киркоров на фестивале Best Music Fest в Дубае, сообщает The Voice. Жизнь певца уже не будет прежней!

Артист признался в любви к тренеру Ирине Винер. «Я вас обожаю! Спасибо большое за то, что вы сегодня с нами и поддерживаете», — заявил Киркоров, опустившись на одно колено. Затем музыкант поприветствовал всех женщин в зале и станцевал стриптиз.

Ранее Киркоров показал фото с голым торсом и рассказал о своей диете.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.