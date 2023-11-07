Киркоров сделал сенсационное признание. Жизнь певца уже не будет прежней!

Сенсационное признание сделал певец Филипп Киркоров на фестивале Best Music Fest в Дубае, сообщает The Voice. Жизнь певца уже не будет прежней!

Артист признался в любви к тренеру Ирине Винер. «Я вас обожаю! Спасибо большое за то, что вы сегодня с нами и поддерживаете», — заявил Киркоров, опустившись на одно колено. Затем музыкант поприветствовал всех женщин в зале и станцевал стриптиз.

Ранее Киркоров показал фото с голым торсом и рассказал о своей диете.