00:01, 04 ноября 2023
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Заигрался в кубики! Фанаты узнали о новом увлечении Киркорова
© Кадр: super.ru
Заигрался в кубики! На презентации нового альбома исполнительницы Люси Чеботиной фанаты узнали о новом увлечении короля российской эстрады, певца Филиппа Киркорова.
Во время мероприятия артист достал смартфон и показал журналисту издания Super свои фотографии, на которых он изображен с голым торсом. Киркоров пояснил, что ради сохранения кубиков пресса ему приходится заниматься спортом и соблюдать строгую диету. От праздничного ужина певец тоже отказался ради сохранения фигуры.
Ранее стало известно, что Филипп Киркоров купил «Примадонну» за сотни тысяч рублей.