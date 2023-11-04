Заигрался в кубики! Фанаты узнали о новом увлечении Киркорова

Заигрался в кубики! На презентации нового альбома исполнительницы Люси Чеботиной фанаты узнали о новом увлечении короля российской эстрады, певца Филиппа Киркорова.

Во время мероприятия артист достал смартфон и показал журналисту издания Super свои фотографии, на которых он изображен с голым торсом. Киркоров пояснил, что ради сохранения кубиков пресса ему приходится заниматься спортом и соблюдать строгую диету. От праздничного ужина певец тоже отказался ради сохранения фигуры.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров купил «Примадонну» за сотни тысяч рублей.