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19:00, 03 ноября 2023
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Известную певицу кинули на деньги. Женщина не ожидала такой подставы

Известную певицу кинули на деньги. Женщина не ожидала такой подставы

© Кадр: OYME / YouTube

Известную певицу Ежевику Спиркину и ее коллег по группе OYME кинули на деньги. На своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) женщина призналась, что не ожидала такой подставы.

«Ну вот и настал день, когда группу OYME кинули. Дизайнер по имени Дима должен был сделать обложку нашего нового альбома. Заказ мы сделали 13 октября. В течение десяти дней после этого все должно было быть готово. В итоге мы не увидели ни каких-то наработок, ни дизайна готового, ни предоплаты», — рассказала Спиркина.

Артистка призвала других музыкантов быть внимательнее и никогда не вносить предоплату за услуги.

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