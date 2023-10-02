Кинолог раскрыл причины неприятного запаха от собаки

Причины неприятного запаха от собаки раскрыл в беседе с РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он подчеркнул, что сильный запах может свидетельствовать о наличии заболевания у питомца.

Среди нарушений, вызывающих изменения запаха, кинолог назвал ожирение, гормональный сбой и несбалансированный рацион. Если от животного начало неприятно пахнуть, эксперт рекомендует в первую очередь проверить его пищеварение, кожу, уши, зубы и глаза. Иногда проблему может решить смена средств гигиены животного.

При этом, по словам Голубева, есть определенные породы собак, которым присущ сильный запах из-за выделения пахучего секрета кожными железами. Также есть и такие породы, шерсть которых близка к структуре человеческого волоса, из-за чего они почти не издают никакого запаха. Также меньше пахнут питомцы с длинной шерстью, но без подшерстка. Среди таких были названы йоркширский терьер, ши-тцу, папильон.