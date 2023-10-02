Люди
04:00, 02 октября 2023
1 мин.

Кинолог раскрыл причины неприятного запаха от собаки

Кинолог раскрыл причины неприятного запаха от собаки

© Фото: Ruby Schmank / Unsplash

Причины неприятного запаха от собаки раскрыл в беседе с РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он подчеркнул, что сильный запах может свидетельствовать о наличии заболевания у питомца.

Среди нарушений, вызывающих изменения запаха, кинолог назвал ожирение, гормональный сбой и несбалансированный рацион. Если от животного начало неприятно пахнуть, эксперт рекомендует в первую очередь проверить его пищеварение, кожу, уши, зубы и глаза. Иногда проблему может решить смена средств гигиены животного.

При этом, по словам Голубева, есть определенные породы собак, которым присущ сильный запах из-за выделения пахучего секрета кожными железами. Также есть и такие породы, шерсть которых близка к структуре человеческого волоса, из-за чего они почти не издают никакого запаха. Также меньше пахнут питомцы с длинной шерстью, но без подшерстка. Среди таких были названы йоркширский терьер, ши-тцу, папильон.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.