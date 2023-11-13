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12:30, 13 ноября 2023
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Стало горячо! Ким Кардашьян снялась топлес для зимней рекламы

Стало горячо! Ким Кардашьян снялась топлес для зимней рекламы

© Фото: SKIMS

Стало горячо! Бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян снялась топлес для рекламы зимней коллекции своего бренда Skims. Снимками она поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Для ретрофотосессии Кардашьян примерила парик с длинными светлыми волосами и сделала макияж в стиле 1970-х годов. На одном из кадров звезда позирует в одних шортах, прикрыв грудь коньками.

«Макияж невероятный», «Это слишком хорошо», «Очень красиво», «Реклама — огонь», — оценили внешний вид знаменитости ее подписчики.

Ранее Кардашьян показала аппетитные формы, выйдя в свет в обтягивающем платье.

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