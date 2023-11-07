Аппетитные формы! Платье Ким Кардашьян не скрывает ничего

Светская львица Ким Кардашьян ничего не скрывает! Она показала аппетитные формы, выйдя в свет в обтягивающем платье. Звезду заметили на церемонии вручения премии CFDA 2023, передает People.

Бизнесвумен и блогер пришла вручить награду CFDA Fashion Icon Award теннисистке Серене Уильямс. Кардашьян надела черное платье без бретелек с открытой спиной, а образ дополнила высокой прической и макияжем глаз в темных оттенках.

Ранее Кардашьян примерила культовый образ звезды 90-х на Хэллоуин и восхитила подписчиков.