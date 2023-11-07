Люди
19:00, 07 ноября 2023
1 мин.

Аппетитные формы! Платье Ким Кардашьян не скрывает ничего

Аппетитные формы! Платье Ким Кардашьян не скрывает ничего

© Фото: @kimkardashian

Светская львица Ким Кардашьян ничего не скрывает! Она показала аппетитные формы, выйдя в свет в обтягивающем платье. Звезду заметили на церемонии вручения премии CFDA 2023, передает People.

Бизнесвумен и блогер пришла вручить награду CFDA Fashion Icon Award теннисистке Серене Уильямс. Кардашьян надела черное платье без бретелек с открытой спиной, а образ дополнила высокой прической и макияжем глаз в темных оттенках.

Ранее Кардашьян примерила культовый образ звезды 90-х на Хэллоуин и восхитила подписчиков.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.