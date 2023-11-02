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14:00, 02 ноября 2023
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Вампирша второго сорта. Деревянная Ким Кардашьян не смогла переплюнуть Сальму Хайек

Вампирша второго сорта. Деревянная Ким Кардашьян не смогла переплюнуть Сальму Хайек

© Кадр: @kimkardashian

Американская актриса, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян решила повторить образ вампирши в исполнении актрисы Сальмы Хайек в фильме «От заката до рассвета». Ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По мнению пользователей сети, получилось второсортно: Кардашьян не смогла переплюнуть Хайек. Такое же мнение выразила и известная российская телеведущая Алена Водонаева. В своем Telegram-канале она отметила, что Кардяшьян на видео «деревянная» и по ней видно: она очень боится змею, которую держит в руках.

«Что за бревно? Зачем? А когда волосами трясти начала…», «Тут деревянная пошлятина, а там эротика от природы», «Мало она платье [актрисы] Мерлин Монро порвала. Теперь это», — прокомментировали юзеры.

Ранее Ким Кардашьян примерила культовый образ звезды 90-х.

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