Килограммы возвращаются! Нутрициолог назвала три главные причины ожирения

Три главные причины ожирения назвала в беседе с «Мослентой. Онлайн» практикующий натуропат и нутрициолог, основатель центра «О! Здоровье Онлайн» Евгения Кузьменко.

«Часто люди ограничивают себя в углеводах, тщательно считают калории, но спустя две-три недели жесткой диеты скинутые килограммы возвращаются. Вероятная причина — дисбаланс в кишечнике. Если в кишечнике нарушается бактериальный баланс, никакие диеты и правильное питание не гарантируют обретения фигуры мечты», — заявила она.

По словам Кузьменко, спровоцировать ожирение может дисбактериоз: размножение патогенной микрофлоры приводит к полной блокировке процесса расщепления глюкозы, развивается инсулиновая резистентность. «Нарушение углеводного метаболизма выступает стартером, запускающим процесс накопления жира. Даже минимум калорий превращается в лишний вес», — пояснила она.

Вторая причина — изменение структуры и состава желчных кислот. «Бактериальное поражение ЖКТ приводит к снижению качества желчи — главного игрока на поле переваривание жиров. Из-за некачественной желчи жировой метаболизм претерпевает изменения и привет, лишние килограммы!» — заявила нутрициолог.

Стремительное сокращение колонии полезных бифидобактерий — еще один триггер для углеводного метаболизма, продолжила она. Когда возникает какой-то дисбаланс, следствием всегда становится изменение фигуры не в лучшую сторону.

Кузьменко порекомендовала всем столкнувшимся с проблемой возвращающегося лишнего веса задуматься о деликатном оздоровлении под наблюдением врача и перестать верить, что жесткие диеты и изнуряющие тренировки однажды одержат победу без дополнительной помощи.

«Сначала необходимо проверить работу всех органов ЖКТ и выявить первопричину лишних килограммов. В случае необходимости выровнять баланс полезных и вредных бактерий, наладить метаболизм и лишь после этого думать о похудении», — подчеркнула она.