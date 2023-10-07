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02:32, 07 октября 2023
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В Москве кикбоксер лишился миллиона рублей при обращении с мошенником

В Москве кикбоксер лишился миллиона рублей при обращении с мошенником

© Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Кикбоксер и бизнесмен Эмин Панян лишился миллиона рублей при обращении с мошенником, который представился представителем компании-подрядчика, сообщает SHOT.

Аферист сообщил, что его работники выполнят работу в срок, однако нужно внести предоплату в размере миллиона рублей. Эти деньги якобы должны были пойти на оплату труда рабочим.

После того, как бизнесмен выполнил условия, подрядчик перестал выходить на связь. Пострадавший обратился в полицию. Мошенника разыскивают.

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