В Москве кикбоксер лишился миллиона рублей при обращении с мошенником

Кикбоксер и бизнесмен Эмин Панян лишился миллиона рублей при обращении с мошенником, который представился представителем компании-подрядчика, сообщает SHOT.

Аферист сообщил, что его работники выполнят работу в срок, однако нужно внести предоплату в размере миллиона рублей. Эти деньги якобы должны были пойти на оплату труда рабочим.

После того, как бизнесмен выполнил условия, подрядчик перестал выходить на связь. Пострадавший обратился в полицию. Мошенника разыскивают.