Худеть с умом! Неожиданные признаки неподходящей диеты назвала в личном Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.

«Важно не бросаться в крайности, соблюдать баланс полезных веществ и помнить, что диеты — это всегда временно. А еще обращайте внимание на реакцию своего организма», — написала врач и отметила, что изменение рациона лучше обсудить с врачом.

По словам Павловой, есть несколько признаков, которые указывают на то, что диета человеку не подходит. Это перепады настроения, проблемы со сном, постоянное чувство голода, вес не уходит, есть проблемы с кожей, выпадение и ломка волос.

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