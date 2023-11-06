18:30, 06 ноября 2023
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Худеть с умом! Неожиданные признаки неподходящей диеты
© Фото: Louis Hansel / Unsplash
Худеть с умом! Неожиданные признаки неподходящей диеты назвала в личном Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.
«Важно не бросаться в крайности, соблюдать баланс полезных веществ и помнить, что диеты — это всегда временно. А еще обращайте внимание на реакцию своего организма», — написала врач и отметила, что изменение рациона лучше обсудить с врачом.
По словам Павловой, есть несколько признаков, которые указывают на то, что диета человеку не подходит. Это перепады настроения, проблемы со сном, постоянное чувство голода, вес не уходит, есть проблемы с кожей, выпадение и ломка волос.
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