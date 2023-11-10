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23:00, 10 ноября 2023
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Хотите похудеть в 40+? Соблюдайте это простое правило

Хотите похудеть в 40+? Соблюдайте это простое правило

© Фото: Unsplash

Простое правило для всех, кто хочет похудеть в возрасте 40+, раскрыл доктор Мо Джэнсон для издания She Finds. Необходимо заменить все напитки водой, чаем или кофе без сахара.

Газировки, фруктовые соки и сладкие горячие напитки содержат пустые калории. С возрастом организму сложнее справляться с последствиями их употребления. В частности, от напитков с сахаром возникают скачки глюкозы и образуется висцеральный жир на талии, который приводит к болезням сердца.

Джэнсон напомнил, что для успешного похудения нужно соблюдать и другие правила здорового питания, однако рацион лучше составлять индивидуально. Рекомендация по отказу от сладких напитков при этом подходит абсолютно всем.

Ранее стало известно об опасностях кофе.

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