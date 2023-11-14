Хотите быть в тренде? Носите эту обувь зимой. Модные модели в беседе с «Лентой.ру» назвала стилист Валентина Таранина.

По словам эксперта моды, такие варианты обуви, как челси, лаконичные ботильоны и высокие сапоги без декора — база, которая никогда не выйдет из моды. Также в тренде будут ботфорты, высокие сапоги с голенищем-гармошкой, грубые ботинки на тракторной подошве а-ля берцы.

Актуальны в следующем сезоне будут модели ярких цветов, с высоким и толстым каблуком, на платформе, с острым и квадратным носом, отметила Таранина.

Ранее стилист Рогов назвал самые модные сочетания.