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19:30, 14 ноября 2023
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Хотите быть в тренде? Носите эту обувь зимой

Хотите быть в тренде? Носите эту обувь зимой

© Фото: Arnel Hasanovic / Unsplash

Хотите быть в тренде? Носите эту обувь зимой. Модные модели в беседе с «Лентой.ру» назвала стилист Валентина Таранина.

По словам эксперта моды, такие варианты обуви, как челси, лаконичные ботильоны и высокие сапоги без декора — база, которая никогда не выйдет из моды. Также в тренде будут ботфорты, высокие сапоги с голенищем-гармошкой, грубые ботинки на тракторной подошве а-ля берцы.

Актуальны в следующем сезоне будут модели ярких цветов, с высоким и толстым каблуком, на платформе, с острым и квадратным носом, отметила Таранина.

Ранее стилист Рогов назвал самые модные сочетания.

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