Вычеркните из меню. Для кого опасен холодец?

Вычеркните из меню. Роспотребнадзор опубликовал список тех, для кого опасен холодец.

«Блюдо не стоит есть тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, печени и подагрой», — говорится в сообщении.

Холодец из говядины и свинины богат витамином А, который необходим для поддержания здоровья глаз, иммунной системы и влияет на синтез белков, содержит витамины группы В (особенно много В12 и В3), кобальт, калий, магний, натрий, фосфор, железо.

Однако блюдо из такого мяса очень калорийно, что может привести к усугублению проблем с лишним весом. Наиболее высокий показатель у свиного холодца — около 350 килокалорий на 100 граммов продукта, у говяжьего ниже — около 209 килокалорий на 100 граммов.

Чтобы холодец получился более диетическим в ведомстве рекомендовали выбирать для приготовления индейку или курицу. Тогда показатели составят около 84 и 136 килокалорий на 100 граммов продукта соответственно. Однако блюдо получится не таким богатым витаминами и минералами.

В целом, холодец полезен при суставных заболеваниях, проблемах с опорно-двигательным аппаратом, он повышает гемоглобин, укрепляет иммунитет и зрение.

Ранее сообщалось, что этот продукт приближает смерть! Врач советует максимально ограничить его употребление.