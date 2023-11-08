Хит новогоднего застолья оказался суперполезным. В чем секрет обыкновенного холодца? На этот вопрос в беседе с «Радио 1» ответила врач-диетолог Наталья Павлюк.

По словам эксперта, за счет повышенного содержания белка и аминокислот холодец полезен для соединительной ткани, также он оказывает положительное воздействие на суставы и кожу.

Павлюк предупредила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с ЖКТ следует осторожно относиться к употреблению жирного холодца.

Ранее хирург, травматолог-ортопед Крынин назвал группы, подверженные риску ранней дегенерации суставов.