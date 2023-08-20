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06:01, 20 августа 2023
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Хирург развеяла популярные мифы о пластике носа

Хирург развеяла популярные мифы о пластике носа

© Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Популярные мифы о пластике носа развеяла для Мoslenta.online пластический хирург Иляна Гончарова.

Самый распространенный слух связан с возможным нарушением дыхания после ринопластики. «Это совершенно не так. Если оперирует доктор с лор-образованием, то он не только не ухудшит дыхание, но и может параллельно исправить проблемы в полости носа. Параллельно с эстетическим эффектом, ринопластика обеспечивает положительное влияние на важные физиологические процессы», — сказала врач.

Многие также считают, что после операции нос будет болеть. Но, по словам Гончаровой, но на деле там нет крупных сосудисто-нервных пучков, поэтому после вмешательства пациенты чувствуют себя хорошо и не испытывают дискомфорта. Единственное поначалу будут отеки и покраснение. Еще одним заблуждением хирург назвала мнение о том, что операция полностью меняет внешность. Но опытные специалисты с легкостью смогут сохранить индивидуальность клиента, к примеру, горбинку.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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