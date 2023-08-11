Хирург перечислила признаки искривления перегородки носа

Признаки искривления перегородки носа перечислила в беседе с Мoslenta.online пластический хирург Иляна Гончарова.

В первую очередь об этом свидетельствует ощущение нехватки дыхания. «Если трудно дышать, и другие причины для этого отсутствуют, скорее всего, искривлена перегородка носа. Чтобы проверить это самостоятельно, зажимайте поочередно сначала одну, потом другую ноздрю. Как правило, проблема легко обнаруживается с той стороны, где присутствует деформация. Подтвердить или опровергнуть диагноз сможет ЛОР-врач», — сказала Гончарова.

Следующим признаком хирург назвала частые вирусные и простудные заболевания, вроде сунисита, гайморита, фарингита и бронхита. У таких людей насморк проходит дольше, и они зависимы от капель. Это происходит из-за того, что деформация перегородки носа препятствует оттоку слизи из пазух, а это приводит к воспалению и развитию осложнений.

Из-за нарушения оттока воздуха люди с искривленной перегородкой чаще храпят, особенно при повороте на какой-либо один бок, где есть деформация. Когда человек переворачивается, проблема исчезает. Храп не только снижает качество жизни, но и приводит к апноэ.

Деформация перегородки провоцирует отек носовых раковин и нарушение дыхания, поэтому кислород не поступает в кровь в достаточном количестве. От этого страдает, прежде всего, головной мозг, который работает не в полную силу. Человек постоянно ощущает усталость, апатию, сонливость, даже если соблюдает режим. Он не может сосредоточиться на работе, но не понимает причину своего состояния. По словам Гончаровой, порой пациенты тратят много времени, сил и финансов на консультации специалистов и диагностику, но врачи только разводят руками, а всему виной деформация перегородки, которая легко устранима.