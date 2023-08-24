13:01, 24 августа 2023
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Ханна поделилась личными способами борьбы с депрессией
Личными способами борьбы с депрессией поделилась в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Ханна.
«У меня есть лекарства от усталости, депрессии, панического или угнетенного настроения», — написала знаменитость.
По словам артистки, отвлечься ей в первую очередь помогает времяпрепровождение с семьей. Легче ей также становится благодаря работе. Она не только выступает на концертах, а еще репетирует в студии, ставит новые цели и перечитывает отзывы клиентов.
Кроме того, лекарствами от плохого самочувствия Ханна назвала путешествия и шоппинг.