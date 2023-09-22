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17:30, 22 сентября 2023
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Тина Канделаки дала советы по борьбе с осенней хандрой

Тина Канделаки дала советы по борьбе с осенней хандрой

© Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash

Советы по борьбе с осенней хандрой дала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Тина Канделаки.

«Сентябрь — начало марафона до Нового года: учебный год, запуски, презентации, сокращение светового дня и наступление холодов. Как все успевать и оставаться бодрым? Делюсь своими лайфхаками», — написала знаменитость.

Телеведущая рекомендовала поставить цели на сезон, придумать план и определить стратегию. Нужно стараться, по ее словам, поддерживать здоровое состояние тела и заботиться о себе, в период частых ОРВИ это особенно важно. Следует сбалансировать рацион питания, больше гулять на улице, соблюдать режим сна, проконсультироваться с врачом по поводу аптечных витаминов.

Кроме того, обязательно нужно отдыхать: на выходных разгружайте себя, дайте организму восстановиться, призвала Канделаки. Желательно найти хобби по душе: например, это могут быть музеи, игра в теннис, театр, концерты.

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