Психолог перечислил способы борьбы с осенней хандрой

Способы борьбы с осенней хандрой перечислил в беседе с «Мoslenta.online» психолог, гипнолог Богдан Дерябин.

«В 20 веке специалисты по психиатрии выделили отдельный синдром — "сезонное аффективное расстройство": осенью и зимой у человека нарастают депрессивные симптомы, а весной и летом их нет», — сказал эксперт.

По словам Дерябина, прежде всего это связано с тем, что в «зеленые сезоны» люди больше двигаются и набираются впечатлений, а более яркое солнце стимулирует больше положительных эмоций. Но осенью люди гуляют реже, а дожди наводят скуку, что напрямую начинает влиять на ментальное здоровье.

Кроме психологических, у возникновения депрессии есть и физиологические причины: сокращается выработка витамина Д и Д3, происходит нарушение обмена мелатонина и серотонина — гормонов, отвечающих за формирование и поддержку настроения, повышается частота простуд, нарушается работа жилищно-кишечного тракта, выпадают волосы, повышается артериальное давление.

Все это снижает выносливость, ухудшает память и внимание, провоцирует хроническую усталость, хандру, плаксивость, перепады эмоций и настроения, беспокойный прерывистый сон, что в совокупности может вызвать серьезную депрессию. А она в случае игнорирования, может перейти в более серьезное состояние, которое потребует лечение у психотерапевта или даже приема специальных препаратов.

При первых признаках осенней хандры психолог посоветовал обратиться к врачу для подбора дефицитных витаминов. Кроме того, необходимо проявлять активность. Не случайно осенью открываются выставки, театры, музеи, отметил он.

Те, кому не хватает солнца, летних красок, могут прибегнуть к любым заменителям яркого солнца — посмотреть фильмы, связанные с летом, устроить косметический ремонт с летними красками и создать себе такой солнечный, «южный» визуальный ряд.

Для человека это время может стать периодом медитаций, погружения в себя, чтения, просмотра сериалов, творчества, — всего того, чем некогда было заняться.

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