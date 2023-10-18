Хабиб Нурмагомедов назвал любимого ученика своего отца, и это не он сам

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов назвал любимого ученика своего отца, тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Его слова приводит пресс-служба организации UFC.

Спортсмен признался, что его отец любил бойца Ислама Махачева, как собственного сына. Нурмагомедов-старший ценил Махачева за собранность и дисциплинированность.

Сам Хабиб не испытывал к подопечному отца негативных эмоций. «Даже не знаю, когда я был более счастлив: когда я выиграл титул или когда это сделал Ислам», — сказал он.

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