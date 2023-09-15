Катя Лель опознала найденных в Мексике трехпалых существ

Российская певица Катя Лель, заявлявшая ранее, что имела контакт с инопланетянами, опознала найденных в Мексике трехпалых существ. По ее словам, они похожи на гуманоидов, которые украли ее зубы 30 лет назад. Об этом она заявила в разговоре с SHOT.

«Я очень рада, что процесс запустился! Начинаем удивляться новым открытиям», — сказала исполнительница.

Останки неопознанных существ накануне были представлены мексиканским уфологом, после чего новость о них разлетелась по мировым СМИ. Сама Лель неоднократно заявляла, что после контакта с пришельцами в ее 16 лет безболезненно лишилась зубов.