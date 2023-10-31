Ей снова 20 лет! Ким Кардашьян примерила культовый образ звезды 90-х

Культовый образ звезды 90-х Алисии Сильверстоун из фильма «Бестолковые» примерила американская бизнесвумен и актриса Ким Кардашьян. Снимками она поделилась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На Хэллоуин Ким и ее 10-летняя дочь Норт Уэст надели узнаваемые клетчатые костюмы, которые носили героини «Бестолковых». Для большего сходства с Сильверстоун 43-летняя звезда также примерила парик с длинными светлыми волосами.

«Блондинкой тебе идет», «Это слишком круто», «Девочки, вы совершенство», — восхитились поклонники Кардашьян в комментариях. Кто-то отметил, что в новом образе Ким будто помолодела и снова стала 20-летней.

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